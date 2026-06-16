◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)サッカー元日本代表の本田圭佑選手が15日、日本代表の次戦チュニジア戦について言及しました。本田選手は日本代表の戦い方について「まずは守備重視というか、しっかり後ろ固めてから出て行けるなら出て行く。もちろん押し込む時間帯も作る。その中でチャンスを一つでも多く作れればというのが今のサッカーだと思う