◇ナ・リーグカブス―ロッキーズ（2026年6月13日サンフランシスコ）PCAの快挙に本拠地が熱狂した。カブスのピート・クローアームストロング外野手（PCA＝24）が15日（日本時間16日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・中堅」で出場。2−1の7回無死、先頭打者として迎えた第4打席でベナルディノから右前打を放ち、自身初めてのサイクル安打を達成した。3球目の92マイル（約148.1キロ）のシンカーを鋭く振り抜いて、右前にラ