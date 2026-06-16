自民党本部で開かれた総務会＝16日午前、東京・永田町自民党は16日の総務会で、野党の賛同を得るため一部修正した国旗損壊罪法案を了承した。損壊した動画を撮影し、交流サイト（SNS）などに投稿する行為を処罰対象から外す形になる。自民の小林鷹之政調会長は政調審議会で自民、日本維新の会、国民民主、参政の4党で国会提出を目指す考えを示した。16日中に提出する見通しだ。国民の玉木雄一郎代表は記者会見で、同法案に関し