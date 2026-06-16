「カブス−ロッキーズ」（１５日、シカゴ）カブスの今永昇太投手（３２）は先発し、５回２／３を５安打１失点で降板。５勝目はならなかった。今永は毎回ランナーは背負ったもののテンポの良い投球で５回まで４安打無失点の投球。六回に２死からグッドマンに安打を許したところで降板した。２番手メートンが２死満塁から押し出し四球で同点を許し、今永の勝ちは消えた。