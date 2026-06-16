6月16日 発表 タイトーは、6月16日の「スペースインベーダーの日」（日本記念日協会認定）にあわせ、山梨県にある「富士急ハイランド」で特別なイベントが実施されることを明らかにした。また伝統工芸「本場奄美大島紬」と「スペースインベーダー」のコラボレーション情報を公開した。 「スペースインベーダー」は、1978年の誕生以来、