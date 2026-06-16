ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ブラッドリー・クーパーが監督・脚本・製作・出演を務めた『これって生きてる?』 を、2026年8月26日にブルーレイ＋DVDセットで発売する。価格は5,390円。なお、本日より、デジタル配信開始（購入/レンタル）が開始となっている。『これって生きてる?』のブルーレイ＋DVDが8月26日に発売『これって生きてる?』は、主演を務めるウィル・アーネットが耳にした、イギリスのコメディアンであるジョン