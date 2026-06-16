奄美地方では、17日夕方にかけて激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。 気象台によりますと、梅雨前線が17日にかけて種子島・屋久島地方付近に停滞する見込みで、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。16日、これまでに屋久島で1時間に49ミリ、十島村の中之島でも40ミリの激しい雨を観測しています。 奄美地方では、17日夕方にかけて局地的に雷を伴った1時間に最大30ミリの