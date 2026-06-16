メ～テレ（名古屋テレビ） 去年10月に東山動植物園に来たばかりの2歳のアミメキリン「スバル」が死にました。 2023年に生まれたオスのアミメキリン「スバル」は、長野県の茶臼山動物園から繁殖のため来ました。 「スバル」は1週間前から下痢が続いていて、15日キリン舎で死にました。死因は突然死症候群とみられます。 アミメキリンの寿命は20年から25年と言われていて、「スバル」はまだ若い個体でした。 キ