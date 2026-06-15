©ABCテレビ 漫才・コント・ピン芸…なんでもアリ！ 笑いの異種格闘技として数々のスターを輩出してきた「ABCお笑いグランプリ」。47回目を迎える今年は、”デビュー10年以内”の若手芸人583組がエントリーした。 厳しい二次選考を勝ち抜いた40組が、明日6月16日(火)、ファイナリスト12組の座をかけた運命の準決勝で激突！今年は、ABEMAにて準決勝の有料ライブ配信(ABEMA PPV)を実施するため、全国どこ