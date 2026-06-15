©️ABCテレビ 関西ジュニアが超一流のエンターテイナーに弟子入りし、過酷な試練に挑む新番組『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（全5回）。 「漫才」「和太鼓」「LEDダンス」など、それぞれの頂点を極めたエンターティーチャーたちのもとで“限界まで”修業し、最後は「公開収録の場での生披露」という、やり直しのきかない一発勝負のステージが待