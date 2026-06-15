エイベックス・エンタテインメント株式会社と朝日放送テレビ株式会社は、高校ダンス部日本一を決定する第14回全国高等学校ダンス部選手権（以下、DCC）の九州地方大会を6月13日（土）にSAWARAPIAにて開催。福岡県立福岡講倫館高等学校が優勝した。 同校は、8月26日（水）に東京ガーデンシアター（東京都江東区）で開催される決勝大会への出場権を獲得。なお、「第14回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」は、2026年