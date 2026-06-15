去る6月8日、「第47回ABCお笑いグランプリ2026」準決勝進出者40組が発表された。YouTube生配信発表の進行役を務めたのは、昨年に引き続き、2024年の45回大会を制した令和ロマンの松井ケムリ。約1時間の配信を終えた直後のケムリを直撃し、単独インタビューを行った。前編では生配信の感想や、注目のセミファイナリスト、「ABCお笑いグランプリ」の戦い方などについて話を聞いた。なお、注目の決勝は7月26日(日)2時30分からAB