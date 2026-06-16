美味しい料理の裏には、人々の濃密なドラマが隠されている。 累計発行部数も多く、長年愛され続ける料理劇画『ザ・シェフ』。 第9話「執念」では、一人の女性の壮絶な過去と、彼女を救い出す天才シェフの姿が描かれます。 心温まるヒューマンドラマのあらすじをご紹介します。 身も心も限界だったマダム・志乃の過去 大繁盛するレストランの裏で、マダムの志乃は壮絶な過去を抱えていました。 夫に逃げられ、女