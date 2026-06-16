博物館の収蔵庫のスペース不足に伴う資料破棄、戦後に建築されたモダニズム建築の保存など、文化財の保護にまつわる議論が様々な場面で話題になっている。しかし、国の財政難の影響で、国宝・重要文化財に指定された文化財であっても、補助金がすぐに届くわけではない。緊急度が決して高くない修復は、順番待ちになっているといわれる。修理が決定してからも、所有者には大きな負担がのしかかる。文化財は、そもそも長い年月を