日銀会合を前に円買い広がる、内田副総裁の「市場との対話」に警戒感 きょうの日銀は政策金利を31年ぶり高水準となる1.00%への引き上げが確実視されている。利上げ自体は想定内なため、金利発表後は出尽くし感から円売りが進むとの見方が広がっている。 市場の注目はその後の内田副総裁の会見だ。入院中の植田総裁に代わって会見する内田副総裁が今後の利上げペースを巡り、どのようなメッセージを発信するかが