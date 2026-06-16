日本時間１１時００分に中国小売売上高（5月）、鉱工業生産指数（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（5月）11:00 予想-0.5%前回0.2%（前年比) 予想N/A前回1.9%（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（5月）11:00 予想4.3%前回4.1%（前年比) 予想N/A前回5.6%（年初来・前年比)