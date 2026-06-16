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東京時間10:45現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22780.00（+45.00+0.20%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4335.20（-16.40-0.38%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 様子見ムードもあり、落ち着いた動き