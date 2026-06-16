USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.985.876.436.99 1MO6.675.066.055.99 3MO7.555.126.586.19 6MO8.215.417.166.68 9MO8.385.687.506.91 1YR8.616.177.877.16 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.048.316.89 1MO6.387.676.13 3MO7.057.926.23 6MO7.818.466