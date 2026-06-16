プライム帯（午後7〜11時）に16本あった春ドラマが次々と最終回を迎えている。TBS「時すでにおスシ!?」（火曜午後10時）とテレビ朝日「リボーン 〜最後のヒーロー〜」（同9時）も9日に終わった。2つのドラマは個人視聴率の平均値がかなり近かった。しかし、数字を吟味すると、視聴者層は驚くほど違っていた。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】【写真】美脚スラリ、奇跡の神スタイル…ミニスカ姿の永作博美若い人が