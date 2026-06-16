陸上自衛隊富士学校所属の自衛官が、自宅で配偶者に対して暴行しけがをさせたとして懲戒処分を受けました。懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊富士学校富士教導団特科教導隊所属で40歳代の2等陸尉です。富士駐屯地の発表によりますと、この2等陸尉は、2024年4月頃に自宅内で配偶者に対して引き倒すなど暴行し、全治1か月未満のけがをさせたということです。自らの申告で発覚したもので、部隊の調べに対し、相手の言動に腹を立てた旨の