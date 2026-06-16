体内に張り巡らされた血管の老いは、さまざまな病を招くことにつながる。人生100年時代に大切なのは、いかにして血管を守るかだ。実年齢60代にして“血管年齢”30代の医師が伝授する“血管若返り法“。＊＊＊【写真を見る】血管の若返りに効果的に食材とは？年間約8万人が心筋梗塞などで突然命を落としています。30代でも心筋梗塞になる方がいる。50代、60代にとって、これは早急に対策を講じるべき問題です。人生100年時代