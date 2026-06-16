卓球のノジマＴリーグ女子の木下アビエル神奈川（神奈川）が１５日、昨季まで主将を務めた平野美宇が３０日にチームを退団することを発表した。平野はチームを通じて「４年間で３度の優勝を経験できたこと、そしてその喜びをチームのみんなと分かち合えたことは、私にとって忘れることのできない大切な思い出です。また、３年間キャプテンを務めさせていただき、選手としてだけでなく、一人の人間としても大きく成長させていた