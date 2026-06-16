サッカー日本代表が１５日、強豪オランダと対戦し、貴重な勝ち点１を獲得した。大のサッカーマニアで知られる小柳ルミ子は、後半１２分に同点ゴールを決めたＭＦ中村敬斗を大絶賛した。強豪国からの貴重な勝ち点１、小柳も興奮せずにはいられなかった。「よく（２度も）追いつきました。先輩たちの過去の経験が積み重なった結果のたまものだと思います」。睡眠時間わずか１時間、背筋を正して観戦していたことから「もう筋肉痛