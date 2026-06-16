6月16日に大阪のABCホールで、「第47回ABCお笑いグランプリ2026」の準決勝が開催される。準決勝進出者を発表するYouTube生配信で、進行役を務めたのは昨年に引き続き、令和ロマンの松井ケムリ。インタビューの後編では、「ABCお笑いグランプリ」への個人的な思いや、セミファイナリストへのエールを聞いた。なお、注目の決勝は7月26日(日)2時30分からABCテレビにて生放送される。 ーー令和ロマ