日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が16日、総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）に生出演。今年3月31日付で同局を退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサー（30）に関心を寄せるシーンがあった。【写真あり】あどけなさ残る学生時代の岩田絵里奈アナ ※2枚目岩田アナは、きょう16日午後7時から放送されるバラエティー『クイズ！ あなたは小学5年生より賢いの？ 賞金1000万円SP』に出演する。その