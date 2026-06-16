女優東ちづる（66）が16日までにXを更新。答弁を控える政治家などに対する私見を述べた。東は「『権力者が嫌い』ということでは全くない。権力は本当に大事なので、有意義に活用してほしいし、権力を使える責任ある立場の人には、せめて言葉を尽くしてほしいと思っている。『立場ではなく、人としてどう向き合うか』ということも大事だと思うから」と権力者に対する思いをつづるとともに、「『答弁を控える』という言葉そのものよ