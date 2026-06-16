「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】美容液やシャンプー「容器はプラ資源で出せますが、ポンプの部分にバネが入っているので、分けて燃えるごみ（地域によって不燃）」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「美容液やシャンプーの空き容器の分別のコツです。」と投稿。 続けて「容器はプラ資