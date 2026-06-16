歌手の相川七瀬（51）が16日までに自身のインスタグラムを更新し、子供達とライブを訪れた思い出ショットを披露した。「念願のback numberのコンサートに行ってきました」と書き出すと、自身とドラマーとしても活動する次男の益子凛生らとタオルを持って日産スタジアムの前でポーズを決めるショットをアップ。「グッズに並んでガチャやって子どもたちと思いきり楽しみました。ライブ、3人で号泣良すぎて泣きすぎた。歌詞もMC