モデルのアンミカが16日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組で日本がオランダと2−2と勝ち点1をもぎ取った試合で、先制された後の同点弾を決めた中村敬斗の幼少期の映像に驚いた。番組では、6歳のころに中村がブラジルのロナウジーニョにあこがれ、サンバの名曲「マシュ・ケ・ナダ」（セルジオ・メンデス＆ブラック・アイド・ピーズ）に合わせてリ