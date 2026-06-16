自民党の萩生田幹事長代行は16日の定例会見で、立憲民主党の古賀千景議員による「豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」といった発言について問われ、自衛隊員やその家族に対して「無礼な発言だ」と強く批判した。15日の参議院決算委員会を「映像で見た」と明かした萩生田氏は、古賀議員の「自衛隊に行く子供たちは経済的に厳しい。豊かな子どもたちは自衛隊とかならない」との発言について、「耳を疑う発言だった。国防とい