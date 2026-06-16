お笑いタレントのヒロミが16日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組で日本が初戦でオランダと2−2で引き分け、勝ち点1をもぎ取ったことに、「全員の力」を強調した。番組では試合をふりかえるシーンが流れ、1−1に追いついた中村敬斗のシュート、2−2とした小川航基のヘディングによるアシストシーン（得点は鎌田大地）が流れた。MCで元NHKのフリー