ＴＯＫＹＯＢＡＳＥは大幅反落。１５日取引終了後に第１四半期（２～４月）連結決算を発表し、売上高は６１億３４００万円（前年同期比２４．１％増）、純利益は２億３５００万円（同２３．７％増）だった。インバウンドの好調による国内店舗の成長と新規業態の展開が寄与した。前年同期に為替差損を計上した反動もあった。良好な決算内容だったものの、目先材料出尽くしとの見方から利益確定売りが先行する形となってい