ＴＯブックスは４日ぶりに急反落している。同社は２月１３日に東証スタンダード市場へ新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。１５日の取引終了後、２６年４月期の単独決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１２５億円（前期比６．０％増）、営業利益予想は１９億円（同４．３％減）としており、減益の見通しを嫌気した売りが出ている。 なお、２６年４月期は売上高が１１７億９５００万円