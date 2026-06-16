スギホールディングスが４日ぶりに反発している。１５日の取引終了後に発表した５月度の月次速報で、既存店売上高が前年同月比６．４％増と４９カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。ドラッグストア事業が同６．６％増、調剤事業が同５．８％増と両事業とも伸長した。 出所：MINKABU PRESS