ユカリアが急反発している。１５日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことを好感した買いが入っている。上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．７９％）、または８億円としており、取得期間は６月１７日から来年６月１６日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、今後の経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とすることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS