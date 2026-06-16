瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになっています。昼過ぎ以降も雲に覆われるでしょう。日中の最高気温は岡山で28度、津山と高松で27度の予想です。15日よりもやや気温が低く、この時期らしい気温になるでしょう。 17日は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、香川県では雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で19度、高松で22度でしょう。日中の最高気温は岡山、津山、高松で26度の見通