午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３６４、値下がり銘柄数は１１６４、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、その他金融、精密機器など。値下がりで目立つのは鉱業、電気・ガス、建設など。 出所：MINKABU PRESS