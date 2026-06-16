開催：2026.6.16 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 7 - 0 [マーリンズ] MLBの試合が16日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとマーリンズが対戦した。 フィリーズの先発投手はザック・ウィーラー、対するマーリンズの先発投手はライアン・グストで試合は開始した。 2回裏、7番 ガブリエル・リンコネス 7球目を打ってライトスタ