開催：2026.6.16 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 3 - 0 [パドレス] MLBの試合が16日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパドレスが対戦した。 カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するパドレスの先発投手はワンディ・ペラルタで試合は開始した。 4回裏、7番 ジミー・クルックス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒ