サッカー日本代表MF久保建英の負傷を受けて、一部の日本ファンが相手選手に怒りをぶつけている。【写真】“後ろから体当たり”され脊椎負傷…担架で運ばれる日本人選手日本は6月15日（日本時間）、米テキサス州アーリントンのダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ・グループF第1節でオランダと2-2で引き分けた。この試合で久保が負傷した。後半27分、オランダの右サイドバックであるDFデンゼル・ダンフリースと衝突し