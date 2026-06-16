【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、6作目のオリジナルフルアルバムのリリース日、そしてメンバーのキャラクターが爆発する新アーティスト写真、さらに約3年ぶりのアリーナツアーを開催することを、6月15日に生放送された冠バラエティ番組『テレビ×ミセス』でサプライズ発表した。 ■3人のキャラが爆発する新アーティスト写真も解禁 6作目となるオリジ