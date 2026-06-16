【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUが約3年半ぶりに開催したドームツアー『NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”』が、東京ドームにてファイナルを迎えた。この日の公演では、西野カナカバー「Dear…」にて、西野カナ本人がサプライズ登場。最新曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」も急きょパフォーマンスされた。 ■「WithU、大好きやで！」（RIKU） 『NiziU Live with U 20