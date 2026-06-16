16日11時現在の日経平均株価は前日比105.15円（-0.15％）安の6万9212.35円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は364、値下がりは1164、変わらずは30と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は176.19円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が158.89円、ディスコ が21.86円、レーザーテク が13.54円、信越化 が13.41円と続いている。 プラス寄与度トッ