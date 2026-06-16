カーポート【漫画】本編を読む数年前からホラー漫画を描いている色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)さんは、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特な世界観がなんとも魅力的で、どの作品も続きが気になってしまう。今回はXに投稿されている中から漫画「カーポート(1)〜(3)」を紹介するとともに、著者に子どもが親の車に轢かれる事故などについても話を聞いた。■車の後ろにいたのは、まさかの3歳の娘だった「カーポート」1-1「カ