2026年6月14日、韓国メディア・韓国経済は「中国の横暴に我慢の限界…怒った日本、ついに刀を抜いた」と題した記事を掲載した。日本メディアの報道によると、高市早苗首相は主要7カ国（G7）首脳会議で、レアアースをはじめとする重要鉱物の共同備蓄体制の構築を提案する方針だ。これは「中国によるレアアース輸出規制強化への対抗という性格が強い」という。日本メディアは、高市首相が昨年、「台湾有事の際の日本の関与の可能性」