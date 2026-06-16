売春防止法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは大阪市平野区に住むアルバイトの女（22）です。 【写真を見る】「ホストにハマってしまって2年ほど前から…」大阪・キタのホテル街で客待ちをしていた女を現行犯逮捕 警察によりますと、女は6月15日夜、大阪市北区太融寺町の路上で売春をする目的で客待ちをした疑いがもたれています。 女が客待ちをしていたホテル街の路上では路上売春の客待ち行為が横行していたため、おととし、大