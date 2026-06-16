NHKは15日、全国のテレビ中継局をNHKと民放で共同利用する新たな仕組みづくりに向け、総額約591億円を投じる計画について総務大臣の認可を受けたと発表した。共同利用会社「日本ブロードキャストネットワーク」に約191億円を出資するほか、NHK財団には400億円を出捐し基金を設立する。今後、2026年7月をめどに出資・出捐の手続きを進める。NHKは今後、山間部や離島などにある小規模な中継局（ミニサテライト局）を共同で整備・