6月19日から全国公開される映画『免許返納!?』。主演を務めるのは、「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役では言わずと知れたダンディな一面を見せ、『ゴールデンカムイ』シリーズの土方歳三役では“渋カッコいい”と多くのファンを魅了してきた舘ひろし。そんな日本を代表するスターである舘の最新作は、まさかのコメディ！！今回演じるのは、芸術作品よりもまだまだアクションがやりたい70歳の現役映