いわゆる大阪都構想の区割り案について大阪維新の会は15日、所属議員による会議を開き、制度設計に向けた議論を本格的にスタートさせました。 大阪都構想の制度案を話し合う法定協議会で吉村知事は、特別区の区割り数を議論する土台として、政令市並みの約3区、中核市並みの約8区、東京23区並みの約12区、現在の大阪市と同じ24区の4つの案を示しました。 大阪維新の会は14日、区割り数に関する意見交換会を開き、リモ}