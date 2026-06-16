歌手の舟木一夫（81）が15日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜午後9時）に出演。奔放過ぎる父親について語った。愛知県一宮市出身で、父は「単なる遊び人でした」と舟木。結婚は舟木の母との1回だけだが、「僕が“お母さん”と呼ばないといけない人は9人。2週間しかいない人もいた」と告白した。舟木の母と別れた後、代わる代わる女性と交際。婚姻状態にはなかったものの、恋人は